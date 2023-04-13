Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, mücadelenin 35. dakikasında kasığından sakatlanarak oyuna devam edememişti. Karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerinde kasığında yırtık belirlenen tecrübeli futbolcunun tedavisi başlamıştı. Trabzonspor karşılaşmasında forma giymeyecek olan Cenk, Ümraniyespor mücadelesiyle ilk 11'deki yerine dönüş yapacak.



Teknik ekip, pazar günü Trabzonspor'la oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde Cenk'in yerine kimi görevlendireceği konusunda henüz karar vermedi.



Takımda roller değişebilir



Hafta sonuna kadar yapılacak antrenmanları takip edecek olan teknik direktör Şenol Güneş'in; Jackson Muleka ve Alexandru Maxim ikilisinden birine Cenk'in ilk 11'deki yerini vereceği kaydedildi. Eğer Muleka görevi devralırsa Demokratik Kongolu oyuncu, mücadeleye hücum hattının solunda başlayacak. Eğer Maxim 11'e geçerse Nathan Redmond sol kanada geçecek, Rumen oyuncu da 10 numara pozisyonunda olacak.





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