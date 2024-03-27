Beşiktaş'ta büyük değişim hazırlığı

Bu sezon santrfor bölgesinden istediği verimi alamayan Beşiktaş büyük bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta büyük değişim hazırlığı
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27 Mart 2024 08:55
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun konusunda kararsızlık yaşayan idareciler, Vincent Aboubakar'la kesin olarak yollarını ayıracak.

Bu listeye, yıllardır bir türlü istenen çıkışı yapamayan Jackson Muleka'nın da dahil edilmesi bekleniyor.

3 hücum oyuncusuyla da yollarını ayırma ihtimali bulunan ve yeni sezona mevcut santrforlarından sadece Semih Kılıçsoy'la başlama ihtimali bulunuyor.

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