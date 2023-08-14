Beşiktaş'ta bir taşla iki kuş!

Beşiktaş'ın daha önce anlaştığı Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul'a geliyor. CSKA ile görüşmelere son noktayı koymak için Moskova'ya giden Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Sazonov için de Dinamo ile masaya oturdu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta bir taşla iki kuş!
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14 Ağustos 2023 09:43
Beşiktaş'ın imzaya beklediği Bakhtiyor Zaynutdinov, CSKA Moskova'nın Sochi ile oynadığı maçta başkent kulübüne veda etti.

25 yaşındaki Kazak 10 numaranın bugün veya yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

CSKA ile görüşmelere son noktayı koymak için Moskova'ya giden Asbaşkan Serhan Çetinsaya'nın, başkentin diğer kulübü Dinamo ile Saba Sazonov için masaya oturduğu öğrenildi.

21 yaşında, 1.94 boyundaki Rus stoper için Dinamo'nun 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

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