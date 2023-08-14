Beşiktaş'ta bir taşla iki kuş!

Beşiktaş'ın imzaya beklediği Bakhtiyor Zaynutdinov, CSKA Moskova'nın Sochi ile oynadığı maçta başkent kulübüne veda etti.
25 yaşındaki Kazak 10 numaranın bugün veya yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
CSKA ile görüşmelere son noktayı koymak için Moskova'ya giden Asbaşkan Serhan Çetinsaya'nın, başkentin diğer kulübü Dinamo ile Saba Sazonov için masaya oturduğu öğrenildi.
21 yaşında, 1.94 boyundaki Rus stoper için Dinamo'nun 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.
25 yaşındaki Kazak 10 numaranın bugün veya yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
CSKA ile görüşmelere son noktayı koymak için Moskova'ya giden Asbaşkan Serhan Çetinsaya'nın, başkentin diğer kulübü Dinamo ile Saba Sazonov için masaya oturduğu öğrenildi.
21 yaşında, 1.94 boyundaki Rus stoper için Dinamo'nun 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.