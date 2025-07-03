Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Chamberlain ile yollar ayrılıyor

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, kadro planlamasında radikal adımlar atıyor.
Ciro Immobile ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, bir başka yıldız futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile de vedalaşmaya hazırlanıyor.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş yönetimi, İngiliz oyuncunun sözleşmesini 1.5 milyon euro fesih bedeli ödeyerek sonlandıracak.
Chamberlain'in sözleşmesinde yıllık maaşının 3.2 milyon euro olduğu belirtilirken, bu ayrılık siyah-beyazlı kulübün maaş bütçesinde önemli bir rahatlama sağlayacak.
Geride kalan sezonda yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle takımda istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'in, önümüzdeki günlerde İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla toplamda 50 resmi maça çıktı. Chamberlain, bu maçlarda 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.
Ciro Immobile ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, bir başka yıldız futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile de vedalaşmaya hazırlanıyor.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş yönetimi, İngiliz oyuncunun sözleşmesini 1.5 milyon euro fesih bedeli ödeyerek sonlandıracak.
Chamberlain'in sözleşmesinde yıllık maaşının 3.2 milyon euro olduğu belirtilirken, bu ayrılık siyah-beyazlı kulübün maaş bütçesinde önemli bir rahatlama sağlayacak.
Geride kalan sezonda yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle takımda istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'in, önümüzdeki günlerde İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla toplamda 50 resmi maça çıktı. Chamberlain, bu maçlarda 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.