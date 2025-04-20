Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov kayıplarda!

Sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Bahtiyar Zaynutdinov, Beşiktaş'ta adeta kayıplara karıştı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov kayıplarda!
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20 Nisan 2025 12:34
Son güncelleme 20 Nisan 2025 12:35
2023 yılında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Bahtiyar Zaynutdinov'un Beşiktaş kariyeri adeta sakatlıklarla geçti.

Transfer sürecinde hemen hemen her bölgede oynayabildiği söylenen Kazak futbolcu, İstanbul'daki günlerini genelde tedaviyle geçirdi.

16 MAÇ KAÇIRDI

Bu sezon sakatlıklar sebebiyle uzun aralıklarla sahalardan uzak kalan Kazakistanlı futbolcu, 102 gün uzak kalan oyuncu toplam 16 maç kaçırdı. Beşiktaş kariyerinde ise toplamda 25 maç kaçırdı.

BU SEZON NE YAPTI?

Siyah-beyazlı formayı 12 maçta 545 dakika giyen Kazak futbolcu, 1 asistlik performans sergiledi.
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