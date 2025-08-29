Beşiktaş'ta ayrılık talebi!

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa macerası sona eren Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın kadroda olmamasının sebebi belli oldu.
Eşleşmenin ilk karşılaşmasında İsviçre'de hem iyi performans sergileyen hem de takımın tek golünü atan Kosovalı yıldızın, Shakhtar Donetsk maçını unutamadığı ortaya çıktı.
Ukrayna temsilcisi karşısında ilk 11'de başlayan Rashica, kenara alındığı dakikalarda tribünlerden gelen protesto sebebiyle moralinin bozulduğunu ve ayrılmak istediğini Beşiktaş yönetimine bildirdi.
29 yaşındaki Kosovalı oyuncu ile ilgili son kararı yönetim verecek.
