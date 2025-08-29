29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Beşiktaş'ta ayrılık talebi!

Milot Rashica, Shakhtar Donetsk maçında karşılaştığı protesto sebebiyle moralinin bozulduğu ve ayrılmak istediğini Beşiktaş yönetimine iletti.

Beşiktaş'ta ayrılık talebi!
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa macerası sona eren Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın kadroda olmamasının sebebi belli oldu.

Eşleşmenin ilk karşılaşmasında İsviçre'de hem iyi performans sergileyen hem de takımın tek golünü atan Kosovalı yıldızın, Shakhtar Donetsk maçını unutamadığı ortaya çıktı.

Ukrayna temsilcisi karşısında ilk 11'de başlayan Rashica, kenara alındığı dakikalarda tribünlerden gelen protesto sebebiyle moralinin bozulduğunu ve ayrılmak istediğini Beşiktaş yönetimine bildirdi.

29 yaşındaki Kosovalı oyuncu ile ilgili son kararı yönetim verecek. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
