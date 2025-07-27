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Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı

Transfer sezonunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler şekilleniyor.

calendar 27 Temmuz 2025 11:34 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2025 11:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı
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Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş'ta takımda kalması düşünülen ve ayrılması planlanan isimler yavaş yavaş şekilleniyor.

Bu kapsamda Beşiktaş'ta yakın dönemde 3 oyuncu ile yolların ayrılması planlanıyor.

SEMİH KILIÇSOY İTALYA'YA YAKIN


Transfer döneminin başında adı Utrech ile geçen Semih Kılıçsoy'a Hollanda ekibinin yaptığı teklif siyah-beyazlılar tarafından yetersiz bulunmuştu.

Genç santrfor'un son talibi ise Cagliari oldu. Serie A ekibi ile Beşiktaş arasında satın alma opsiyonu ile kiralık transfer şeklinde anlaşmalar devam ediyor. Cagliari 14 milyon euro değerinde satın alma opsiyonu ve 1 milyon euro kiralama bedeli teklif etti.

Beşiktaş yönetimi ayrılığa sıcak bakıyor. Henüz resmi imzalar atılmasa da gelişmeler olumlu ilerliyor.

ZAYNUTDINOV RUSYA YOLCUSU

Beşiktaş'ın Kazak oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov da ayrılığı gündem olan bir diğer isim. Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda düşünmediği Bakhtiyor'un transferi hakkında geçtiğimiz günlerdde oyuncunun babası açıklamalarda bulunmuştu.

Kazakistan basınına açıklamalarda bulunan Batyrzhan Zaynutdinov, "Henüz oğlumla Dinamo Moskova'ya olası transferi hakkında konuşmadım. Ama ben de onun Rusya'ya geri dönüp oynamasını isterim. Bildiğim kadarıyla şu an kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Elbette Dinamo, Bakhtiyor için iyi bir seçenek" demişti.

Zaynutdinov, geçtiğimiz sezonda Beşiktaş forması ile 12 maçta süre buldu. Bu maçlarda takımına 1 asistlik katkıda bulundu.

ELAN RICARDO'YA TEKLİF YAĞIYOR

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Elan Ricardo'ya ilgi yüksek.

Kolombiyalı orta saha için Avrupa'dan Rio Ave, Tondela, Birmingham City; Brezilya'dan ise bir takım daha Beşiktaş'a Elan Ricardo için kiralık teklifini iletti.

Elan Ricardo'nun ayrılığında önemli nokta Ole Gunnar Solskjaer'in vereceği rapor olacak.

Norveçli çalıştırıcıdan genç oyuncunun kiralık ayrılığı için onay çıkması bekleniyor.

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