Beşiktaş'ta ayrılık iptal olabilir: Muleka

Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka'nın geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı. Demokratik Kongolu futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al Kholood'a transferi zora girdi.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Kholood finansal problemleri nedeniyle Suudi Arabistan Pro Lig yönetiminden, Muleka transferi için onay alamadı.
Haberde, Suudi ekibinin Jackson Muleka'yla anlaşma sağladığı ancak bütçe sıkıntısı sebebiyle transferin iptal olabileceği yazıldı.
Demokratik Kongolu futbolcunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Kholood finansal problemleri nedeniyle Suudi Arabistan Pro Lig yönetiminden, Muleka transferi için onay alamadı.
Haberde, Suudi ekibinin Jackson Muleka'yla anlaşma sağladığı ancak bütçe sıkıntısı sebebiyle transferin iptal olabileceği yazıldı.
Demokratik Kongolu futbolcunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.