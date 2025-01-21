Beşiktaş'ta Athletic Bilbao maçı öncesi 4 eksik

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Julian Weinberger yönetecek
UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.
Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.
Ernesto Valverde yönetimindeki konuk ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla lider Lazio ile zirvenin ortağı konumunda.
Organizasyonda bu sezon kalesinde yalnızca 2 gol gören İspanyol ekibi, 36 takım arasında en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor.
Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.
Ole Gunnar Solskjaer, ilk sınavına çıkacak
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkacak.
Siyah-beyazlı kulüp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Norveçli teknik adam, ilk mücadelesini İspanyol ekibi karşısında verecek.
Solskjaer'in Avrupa kupalarındaki 68. maçı
Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa kupalarındaki kariyerinin 68. maçına Beşiktaş'ın başında çıkacak.
Daha önce Molde ve Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında toplam 67 karşılaşmada 34 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.
Manchester United'ı yönettiği süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısı gösteren Norveçli çalıştırıcı, Villarreal'e penaltılarda mağlup oldu.
Beşiktaş'ta 4 eksik
Siyah-beyazlı takımda Athletic Bilbao karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek.
Listede olmayan isimler Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlığı süren Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, İspanyol ekibine karşı takımdaki yerini alamayacak.
Beşiktaş'ta Athletic Bilbao maçı öncesi 4 eksik
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak Çarşamba günü Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
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