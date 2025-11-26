26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Beşiktaş'ta artık tek hedef Avrupa!

Gerileme dönemine giren Beşiktaş, lider Galatasaray'in 11; Fenerbahçe'nin ise 10 puan arkasında... Beşiktaş'ın yeni rakipleri ise Trabzonspor, Samsunspor, Göztepe ve Gaziantep...

Beşiktaş, bu sezon da taraftarlarını kahretmeye devam ediyor.

Son sezonlarda kasım aylarında şampiyonluk yarışına havluatan siyah-beyazlılarda kötü seri sürüyor.

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla start veren Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye rakip bile olamadı.


Cimbom'un 11 ve Fener'in 10 puan gerisine düşen Kartal'da şampiyonluğun 'Ş'si bile yok artık. 21 puanla 7. sırada yer alan Kartal'da tek hedef; Avrupa kupalarına katılmak olacak. Bu hedefte ise Sergen Yalçın ve öğrencilerinin rakipleri Trabzonspor, Samsunspor, Göztepe ve Gaziantep....

ARALIK AYI SOĞUK!

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Beşiktaş, lig sıralaması adına kritik maçlara çıkacak. Bu hafta Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Kartal, ardından evinde Gaziantep'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta ise Trabzonspor'a konuk olacak.

Beşiktaş, önemli rakiplerinden Samsunspor ile 1-1 berabere kalmıştı. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
