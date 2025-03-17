Beşiktaş'ta Arroyo, milli takıma çağrıldı

Beşiktaş'ın devre arasında kadroya kattığı 18 yaşındaki genç yetenek Keny Arroyo, Ekvador Milli Takımı'ndan davet aldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Genç oyuncu, şu ana kadar kısıtlı sürelerde sergilediği performansla Beşiktaş'ta ilk 11'e giremiyor ancak ileriki haftalar için ümit veriyor.
2 KEZ GİYMİŞTİ
Keny Arroyo, Ekvador Milli Takım formasını genç yaşına rağmen şu ana kadar 2 kez giydi.
PERFORMANSI
Beşiktaş ile şu ana kadar 5 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 gol kaydetti.
Genç oyuncu, şu ana kadar kısıtlı sürelerde sergilediği performansla Beşiktaş'ta ilk 11'e giremiyor ancak ileriki haftalar için ümit veriyor.
2 KEZ GİYMİŞTİ
Keny Arroyo, Ekvador Milli Takım formasını genç yaşına rağmen şu ana kadar 2 kez giydi.
PERFORMANSI
Beşiktaş ile şu ana kadar 5 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 gol kaydetti.