Beşiktaş'ta Arroyo, milli takıma çağrıldı

Beşiktaş'a devre arası transfer döneminde gelen Keny Arroyo, Ekvador milli takımına çağrıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Arroyo, milli takıma çağrıldı
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17 Mart 2025 09:18
Beşiktaş'ın devre arasında kadroya kattığı 18 yaşındaki genç yetenek Keny Arroyo, Ekvador Milli Takımı'ndan davet aldı.

Genç oyuncu, şu ana kadar kısıtlı sürelerde sergilediği performansla Beşiktaş'ta ilk 11'e giremiyor ancak ileriki haftalar için ümit veriyor.

2 KEZ GİYMİŞTİ

Keny Arroyo, Ekvador Milli Takım formasını genç yaşına rağmen şu ana kadar 2 kez giydi.

PERFORMANSI

Beşiktaş ile şu ana kadar 5 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 gol kaydetti. 
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