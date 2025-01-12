Beşiktaş'ta Angel Correa gelişmesi

Teknik direktör görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, transferde de boş durmuyor. Siyah-beyazlılar, Angel Correa için harekete geçti.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Angel Correa gelişmesi
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12 Ocak 2025 11:45
Son güncelleme 12 Ocak 2025 12:51
Yeni teknik direktör için görüşmelerine son hız devam eden Beşiktaş yönetimi, bir yandan da devre arasında yapılacak takviyeler konusunda mesai harcıyor.

Mutlak suretle bir kanat oyuncusu almak isteyen siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'de forma giyen Angel Correa'da önemli mesafe kaydetti.

BAŞKANI İKNA ETMEK LAZIM

29 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı düşünen Başkan Serdal Adalı, İspanyol kulübünün başkanı Enrique Cerezo'yu ikna etmeye çalışıyor.

Cerezo'nun yapılan teklife olumlu yaklaştığı belirtilirken, temasların devam edeceği ifade edildi.

Yönetim, transfer için görüşmeleri anlaşma aşamasına getirerek önümüzdeki günlerde belirlenecek olan teknik adama liste olarak sunmayı planlıyor.

BU SEZON CORREA

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maçta 834 dakika süre alan Angel Correa, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. 

2015'de İspanyol ekibine katılan oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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