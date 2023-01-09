Beşiktaş'ta Aboubakar olmazsa hedef Boupendza!

Beşiktaş Al Nassr'dan ayrılacak olan Vincent Aboubakar ile temasa geçildi. Görüşmeler devam ederken Kamerunlu golcünün alternatifi olarak Aaron Boupendza belirlendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar olmazsa hedef Boupendza!
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09 Ocak 2023 15:32
Beşiktaş Al Nassr'dan ayrılacak olan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile temasa geçildi. Abou'nun yıllık 2.6 milyon euro istediği belirtildi. Görüşmeler sürüyor.

ABOUBAKAR'IN ALTERNATİFİ BULUNDU

Beşiktaş'ı transferde hareketli günler bekliyor. Vincent Aboubakar'da pürüz çıkma ihtimaline karşılık Beşiktaş'ta alternatif bulundu.

AARON BOUPENDZA SÜRPRİZİ

Aboubakar'ın öncelikli olduğu listede bir diğer forvet adayının da yine Süper Lig'in yakından tanıdığı Aaron Boupendza olduğu öğrenildi.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILABİLİR

Bir başka Arabistan takımı Al-Shabab'da forma giyen 26 yaşındaki Gabon'lu santrfor için kulübüne kiralama teklifi yapılabileceği belirtildi. Sezon başında da görüşmeler yapılan Boupendza'nın takımında mutsuz olması bu transferin önünü açan en büyük etken olarak görülürken, Türkiye'ye dönmek istemesi de Beşiktaş'ın elini güçlendirebilir. Siyah beyazlılar, Aboubakar konusunda anlaşma ağlayamazsa rotayı hemen Boupendza'ya çevirip işi bitirmeye çalışacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Boupendza bu sezon sadeçe 8 maça çıkıp 3 gol, 3 asist üretti. 

 
 

 

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