Beşiktaş Al Nassr'dan ayrılacak olan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile temasa geçildi. Abou'nun yıllık 2.6 milyon euro istediği belirtildi. Görüşmeler sürüyor.Beşiktaş'ı transferde hareketli günler bekliyor. Vincent Aboubakar'da pürüz çıkma ihtimaline karşılık Beşiktaş'ta alternatif bulundu.Aboubakar'ın öncelikli olduğu listede bir diğer forvet adayının da yine Süper Lig'in yakından tanıdığı Aaron Boupendza olduğu öğrenildi.Bir başka Arabistan takımı Al-Shabab'da forma giyen 26 yaşındaki Gabon'lu santrfor için kulübüne kiralama teklifi yapılabileceği belirtildi. Sezon başında da görüşmeler yapılan Boupendza'nın takımında mutsuz olması bu transferin önünü açan en büyük etken olarak görülürken, Türkiye'ye dönmek istemesi de Beşiktaş'ın elini güçlendirebilir. Siyah beyazlılar, Aboubakar konusunda anlaşma ağlayamazsa rotayı hemen Boupendza'ya çevirip işi bitirmeye çalışacak.Boupendza bu sezon sadeçe 8 maça çıkıp 3 gol, 3 asist üretti.