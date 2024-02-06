Beşiktaş'ta 6 sezonluk hasret bitti

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş, 6 sezon aradan sonra Trabzonspor'u kendi sahasında mağlup etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş'ta 6 sezonluk hasret bitti
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06 Şubat 2024 10:16
Süper Lig'de ağırladığı Trabzonspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, tam 6 sezon sonra Trabzonspor'u Dolmabahçe'den eli boş gönderdi.

Siyah-beyazlı ekip galibiyetsiz geçen 6 sezonda Trabzonspor'la 4 kez berabere kalırken, 2 maçta da mağlup olmuştu.

İç sahada Trabzonspor'a karşı son galibiyetini 2016- 17'de alan siyah-beyazlılar, daha sonra içeride oynanan 6 müsabakadan 3 puan çıkaramadı. 

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