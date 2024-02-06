Beşiktaş'ta 6 sezonluk hasret bitti

Süper Lig'de ağırladığı Trabzonspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, tam 6 sezon sonra Trabzonspor'u Dolmabahçe'den eli boş gönderdi.
Siyah-beyazlı ekip galibiyetsiz geçen 6 sezonda Trabzonspor'la 4 kez berabere kalırken, 2 maçta da mağlup olmuştu.
İç sahada Trabzonspor'a karşı son galibiyetini 2016- 17'de alan siyah-beyazlılar, daha sonra içeride oynanan 6 müsabakadan 3 puan çıkaramadı.
Siyah-beyazlı ekip galibiyetsiz geçen 6 sezonda Trabzonspor'la 4 kez berabere kalırken, 2 maçta da mağlup olmuştu.
İç sahada Trabzonspor'a karşı son galibiyetini 2016- 17'de alan siyah-beyazlılar, daha sonra içeride oynanan 6 müsabakadan 3 puan çıkaramadı.