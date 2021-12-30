Beşiktaş'ta 4 değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ile karşılaşan Beşiktaş'ta, son oynanan Konyaspor mücadelesine göre kadroda 4 isim değişti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 4 değişiklik
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30 Aralık 2021 21:27
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay'ı konuk eden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maça göre 4 farklı isimle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic ve Cyle Larin'i Altay karşısında yedek soyundurdu.

Kamp kadrosunda yer alan Domagoj Vida ise Altay maçı kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası nedeniyle İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında oynayamayan Valentin Rosier, Altay maçında Rıdvan Yılmaz'ın yerine ilk 11'de şans buldu.

Vida'nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Serdar Saatçı'yı görevlendiren Karaveli, sol kanatta ise Güven Yalçın'a forma verdi.

Karaveli, Pjanic'in yerine ise kupa mücadelesinde Atiba Hutchinson'ı sahaya sürdü.


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