Beşiktaş'ta 3 isimden ıslıklara tepki!

Kabus gibi bir sezon başlangıcının ardından dört teknik adam değiştiren Beşiktaş'ta baharın müjdecisi gelişmeler yaşanmaya başladı.
Yeni transferlerden Al-Musrati ve Ernest Muçi'nin takımla olan uyumu, Semih Kılıçsoy'un yükselişi ve Milot Rashica ile Cenk Tosun'un yeniden forma girmesi yüzleri güldürürken, takımda bazı isimler karaları bağlamış durumda.
Konyaspor maçında Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal oyuna girince yuhalandı. Salih Uçan da tepkilerden nasibini aldı.
3 İSİMDEN TEPKİ!
Aboubakar, "Kadro dışı bırakıldım, tek söz söylemedim. Geri geldiğimde ise yuhalandım" derken, Ghezzal "Takımın en sevileniydim. O günleri özlüyorum" diyerek tepkilerini dile getirdi.
Salih Uçan da yuhalanmaktan şikayetçi. Milli futbolcu, "Yeri geldi sakat olarak maça çıktım. Bana neden tepki gösterildi hiç anlamadım" dedi.
Nottingham Forest'tan alınan Joe Woe Worral ise ne olduğunu anlamadan kendisini yedek kulübesinde bulduğu için moralsiz.
Yeni transferlerden Al-Musrati ve Ernest Muçi'nin takımla olan uyumu, Semih Kılıçsoy'un yükselişi ve Milot Rashica ile Cenk Tosun'un yeniden forma girmesi yüzleri güldürürken, takımda bazı isimler karaları bağlamış durumda.
Konyaspor maçında Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal oyuna girince yuhalandı. Salih Uçan da tepkilerden nasibini aldı.
3 İSİMDEN TEPKİ!
Aboubakar, "Kadro dışı bırakıldım, tek söz söylemedim. Geri geldiğimde ise yuhalandım" derken, Ghezzal "Takımın en sevileniydim. O günleri özlüyorum" diyerek tepkilerini dile getirdi.
Salih Uçan da yuhalanmaktan şikayetçi. Milli futbolcu, "Yeri geldi sakat olarak maça çıktım. Bana neden tepki gösterildi hiç anlamadım" dedi.
Nottingham Forest'tan alınan Joe Woe Worral ise ne olduğunu anlamadan kendisini yedek kulübesinde bulduğu için moralsiz.