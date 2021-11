Beşiktaş, Sporting deplasmanında yıkıldı!

Beşiktaş yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra topla daha fazla oynamaya başladı.



Siyah beyazlılarda, 77'de ise Ghezzal yerine Gökhan Töre oyuna girdi. 83'te ise sakatlanan Can Bozdoğan, 83. dakikada yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktı.



JOSEF'E KIRMIZI ÇIKTI



Josef orta alanda yaptığı faul sonrasında 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek sounma odasının yolunu tuttu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sporting, 4-0 kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ DEVRE)



Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta mücadelesinde Portekiz temsilcisi Sporting ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.Jose Alvalade'de oynanan karşılaşmada ev sahibi Sporting, 4-0'lık skorla kazandı. 31. dakikada Pedro Goncalves'in penaltı golüyle öne geçen Sporting, Pedro Goncalves'in 38. dakikadaki 2. golüyle farkı açtı. 41. dakikada Paulinho, ilk devrenin skorunu belirledi.Sporting'de Paredes 56. dakikada maçın skorunu ilan etti: 4-0Siyah beyazlılarda Josef de Souza, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.Alınan bu sonucun ardından Sporting 6 puana ulaşırken, Beşiktaş puansız son sırada kaldı. Devler Ligi'nde grubun bir sonraki haftasında Sporting sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Ajax'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, kalan iki maçında UEFA Avrupa Ligi için mücadele edecek.(12) Ajax(6) Sporting(6) Dortmund(0) BeşiktaşUEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan Beşiktaş, Süper Lig'de son Hatay maçına göre ilk 11'inde 5 oyuncusunu değiştirdi.Teknik direktör Sergen Yalçın, 30 Ekim'de deplasmanda Hatay ile oynadığı maça nazaran sakat olan Valentin Rossier, Domagoj Vida, Mitch Bathsuay ile teknik tercihiyle yedekte bıraktığı Umut Meraş ve Alex Teixeira'yı ilk 11'e almadı.Beşiktaş şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Montero, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, De Souza, Ghezzal, Larin, Atiba Hutchinson, Kenan Karaman. Siyah beyazlılarda, Valentin Rossier, Georges Kevin N'Koudou, Michy Batshuay, Miralem Pjanic ve Domagoj Vida maç kadrosunda yer almayarak Lizbon'a getirilmemişti.Sporting Lizbon teknik direktörü Ruben Amorim ise Portekiz liginde 30 Ekim'de Guimaraes'e karşı oynadıkları maçın ilk 11'ini Beşiktaş karşısında tekrarladı.Sporting, Beşiktaş karşısında şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Adan, İnacio, Coates, Feddal, Reis, Nunes, Palhinha, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.Ev sahibi Sporting ilk 10 dakikada önemli pozisyonlardan yararlanamadı. 8. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Sarabia'nın arka direğe çıkarttığı topa Paulinho vuruşunu yaptı. Top direkten döndü. 9. dakikada ise sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Sarabia bir kez daha topu arka direğe kesti. Pedro Goncalves bu topa dokundu. Ersin ayağıyla müdahale ederek golü önledi.Dakikalar 29'u gösterdiğinde savunmanın arkasına atılan topa Pedro Goncalves hareketlendi. Rıdvan ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada penaltı atışını kullanan Pedro Goncalves topu ağlara gönderdi.Sporting, 38. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Pedro Goncalves, vuruş açısını yaratıp şutunu çekti ve topu filelere gönderdi.Maçta kontrolü elinde tutan Sporting, 41'de 3-0'ı buldu. Paulinho ceza sahası yayına doğru sokulup yerden sert bir vuruş yaptı ve topu direk dibinden ağlara yolladı. İlk devre bu skorla tamamlandı.Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci devrenin başında değişikliğe gitti. Montero'nun yerine Alex Teixeiraoyuna girerken, Welinton'un stoperdeki partneri ise Mehmet Topal oldu.Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Sarabia'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde top Sportingli oyuncuların önünde kaldı. Kaleye çekilen şutta Ersin gole izin vermedi. 56. dakikada sol kanattan Matheus Reis'in ön direğe kestiği topu Welinton kesti. Seken top Sarabia'nın önünde kaldı. Sarabia da topu boş kaleye gönderdi.61. dakikada Beşiktaş'ta Larin ve Atiba kenara alındı. Salih Uçan ile Can Bozdoğan oyuna girdi.9. dakikada ilk tehlikeli pozisyonu yakalayan ve sol kanattan gelen Sporting Lizbon'da Paulinho, ceza sahasının sağında topla buluştu. Paulinho'nun boş kaleye şutunda top sağ direğe çarparak auta gitti.14. dakikada'ın ilk önemli pozisyonunda Larin'in ceza sahasının ortasında topa vuruşunda kaleci Adan kurtardı.23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Esgaio'nun vuruşunda siyah beyazlı defans oyuncuları yatarak topu bloke etti ve pozisyonu engelledi.27. dakikada Portekiz takımının ceza sahası yayının üzerinden Atiba Hutchinson'un vuruşunda kaleci Adan önüne gelen topu rahat kurtardı.29. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasında rakibi Gonçalves'i düşürdüğü pozisyonda Rus hakem Sergei Karasev penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada penaltıyı kullanan Pedro Gonçalves, topu sol tarafa uzanan kaleci Ersin'in ters köşesine atarak takımını 1-0 öne geçirdi.38. dakikada Sporting Lizbon farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Sporting atağında Nunes'in asistiyle ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Gonçalves,defansının hatasını iyi değerlendirerek, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-041. dakikada Portekiz ekibi 3. golünü kaydetti.'ın orta sahada top kaybı sonrası kontra atakla çıkan Sporting Lizbon'da Paulinho, ceza sahasının dışında topa sert vuruşunda, yerden giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-055. dakikada Sporting'in atağında Nunes'in ceza sahasında topa vuruşunda kaleci Ersin yatarak pozisyonu uzaklaştırdı.56. dakikada Sporting Lizbon farkı 4'e çıkardı. Gelişen Sporting atağında ceza sahası son çizgisine inen Reis'in vuruşunda defansta Welinton'un müdahalesiyle topu önünde bulan Sarabia'nın beklemeden vuruşunda top ağlara gitti. 4-071. dakikada sağ kanattan yapılan ve sol kale direğinin uzak noktasına gelen ortada Can Bozdoğan kafa vuruşuyla topu kalenin diğer köşesine gönderdi. Ghezzal kale direği önünde çok müsait pozisyonda olmasına rağmen kafa vuruşuyla topu üstten auta attı.77. dakikada sağ kanatta kale çizgisinden ceza sahası ortasına yerden yapılan ortada topla buluşan Bragança'nın vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.80 dakikada Kenan Karaman'ın rakip kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda ceza sahasının dışından vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.85. dakikada gelen uzun pasla topla buluşan Nuno Santos'un ceza sahasına girerek vuruşunda top yan ağlarda kaldı.Jose AlvaladeSergei Karasev, İgor Demeskho, Maksim Gavrilin (Rusya)Adan, İnacio, Coates, Feddal, Reis (Dk. 72 Ruben Vinagre), Nunes (Dk. 60 Bragança), Palhinha, Porro (Dk. 17 Ricardo Esgaio), Gonçalves (Dk. 72 Jovane Cabral), Sarabia, Paulinho (Dk. 60 Nuno Santos)Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Montero (Dk. 46 Alex Teixeira), Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, De Souza, Ghezzal (Dk. 78 Gökhan Töre), Larin (Dk. 61 Can Bozdoğan - Dk. 83 Oğuzhan Özkayup), Hutchinson (Dk. 61 Salih Uçan), Kenan Karaman.Dk. 31 (Penaltıdan) ve Dk. 38 Gonçalves, Dk. 41 Paulinho, Dk. 56 Sarabia (Sporting Lizbon)Dk. 50 Larin (Beşiktaş)Dk. 90 De Souza (Beşiktaş)