22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
2-059'
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-145'
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
1-159'
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0DA

Beşiktaş, set vermedi!

Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

calendar 22 Ekim 2025 20:29
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, set vermedi!
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini elde ederken, Bahçelievler Belediyespor henüz galibiyetle tanışamadı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Gül

Beşiktaş: Buket Gülübay, Kurilo, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç)

Bahçelievler Belediyespor: Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Escamilla, Ergül Avcı, Merve Tanıl, Guerra (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Eylül Durgun, Fulden Ural, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıçcı, Eda Say)

Setler: 25-21, 25-18, 25-10

Süre: 71 dakika (27, 24, 20)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 9 5 1 3 14 11 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 13 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
