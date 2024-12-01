Beşiktaş - Sergen Yalçın: İlk görüşme olumsuz

Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın'la temasa geçti. Hüseyin Yücel de Sergen Yalçın ile görüştü. İlk görüşmeden sonuç çıkmadı. Detaylar..

Haber; Milliyet, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş - Sergen Yalçın: İlk görüşme olumsuz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2024 19:39
Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın'a çevrildi.

Beşiktaş'ta hedef, Fenerbahçe derbisine Sergen Yalçın yönetiminde çıkmak. Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in isteği doğrultusunda Sergen Yalçın ile telefonda görüştü.

Milliyet'te yer alan habere göre, Uçar, "Sergen kardeşim, bu kriz döneminde sana ihtiyacımız var. Başkan ve yönetimin ortak kararı; Fenerbahçe derbisine seninle çıkmak istiyoruz" dedi.

"KAFAMA TAKILAN BAZI ŞEYLER VAR"

Feyyaz Uçar'ın telefonda aktardığı talebe Sergen Yalçın'dan olumlu yanıt gelse de bazı soru işaretleri yer alıyor. Gerçekleşen görüşmede Sergen Yalçın; Feyyaz Uçar'ın sözlerine cevaben, "Beşiktaş gel der gelirim. Git der giderim. Ancak bazı şeyler var kafama takılan. Yüz yüze ayrıntıları konuşalım" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN YÜCEL GÖRÜŞECEK

Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'ın ardından başkan Hüseyin Yücel de Sergen Yalçın için harekete geçiyor. Yücel, bugün (pazar) 52 yaşındaki teknik adamla yüz yüze bir görüşme yapacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ta görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi.

Sergen Yalçın, Ercan Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Yalçın, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle bir araya geldi.

ANLAŞMA ÇIKMADI!

HT Spor'un haberine göre; Sergen Yalçın ile Beşiktaş arasındaki ilk görüşmeden anlaşma çıkmadı. Sürecin devam edeceği öğrenildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery