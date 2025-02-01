Beşiktaş, sahasında Türk Hava Yolları'na şans tanımadı

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta açılış maçında Beşiktaş, Türk Hava Yolları'nı konuk etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta açılış maçında Beşiktaş, Türk Hava Yolları'nı konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 3-0 kazandı.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 7. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 5. yenilgisini yaşadı.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Serap Kuka, Aylin Nazire Turnaoğlu
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Gizem Güreşen, Hümay Fırıncıoğlu, Szczurowska, Merve Tanıl)
Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekoğlu, Tuğba İvegin, Duarte, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Emine Arıcı, Melis Durul, Ratzke, Orthmann, Karmen Aksoy)
Setler: 25-17, 25-15, 25-14
Süre: 84 dakika