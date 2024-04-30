Beşiktaş Safi Çimento rahat kazandı

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off karşılaşmasında Beşiktaş Safi Çimento konuk ettiği Spor Toto'yu 44-22 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Safi Çimento rahat kazandı
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30 Nisan 2024 22:16
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu 43-22 yendi.

Normal sezonu lider bitiren Beşiktaş, ligi dördüncü tamamlayan Spor Toto ile şampiyonluk etabının ilk maçında BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşılaştı.

Siyah-beyazlı takım, ilk yarısını 22-11 üstün geçtiği karşılaşmadan 43-22 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 2 Mayıs Perşembe günü aynı salonda oynanacak.

 

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