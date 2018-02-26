Beşiktaş PFDK'ya sevk ediliyor!

Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle büyük moral bulan'a da PFDK yolu göründü.Fenerbahçe'nin attığı gol sonrası sarı-lacivertli oyunculara yönelik atılan yabancı maddelerin Mehmet Topal'ın yaralanmasına ve tedavi olmasına neden olması Beşiktaş'ı ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.Hakem ve temsilci raporlarının yanı sıra maç görüntülerini inceleyen ve sevk işlemlerinin hazırlıklarını sürdüren TFF Hukuk Müşavirliği'nin Beşiktaş'ı da saha olaylarından dolayı PFDK'ya sevk edeceği öğrenildi. Siyah-beyazlılar Topal'a yönelik eylemden dolayı seyircisiz oynama veya blok kapama gibi iki tür ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olacak.