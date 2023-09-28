Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor - Beşiktaş maçında Beşiktaş taraftarlarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Beşiktaş Kulübü'nün PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün 27.09.2023 tarihinde oynanan Yukatel Adana Demirspor A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün 27.09.2023 tarihinde oynanan Yukatel Adana Demirspor A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."