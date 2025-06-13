Beşiktaş, Osayi Samuel için teklifi yükseltti!

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel transferinde vites yükseltti.



Uzun süredir Nijeryalı oyuncuyla temas halinde olan Beşiktaş, 3 yıllık sözleşme üzerinden yıllık maaş teklifini 2 milyon Euro'ya çıkardı.



27 yaşındaki sağ bekin menajeriyle yapılan görüşmelerde anlaşmaya yaklaşan Beşiktaş, karar süreci için oyuncuya süre tanıdı.



Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerde yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Osayi-Samuel'e şu ana kadar en iyi teklifin siyah-beyazlılardan geldiği belirtiliyor. Tecrübeli futbolcu onay verirse, Beşiktaş savunmasının yeni sağ beki olacak.



