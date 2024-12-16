Beşiktaş maçı sırasında kardeşi öldü, 'Oynayacağım' dedi

Beşiktaş maçının devre arasında kardeşinin ölüm haberini alan Maestro, maça devam etme kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş maçı sırasında kardeşi öldü, 'Oynayacağım' dedi
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16 Aralık 2024 20:19
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçı sırasında Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Maestro ile ilgili olarak Murat Sancak, "Maestro, devre arasında kardeşinin ölüm haberini almasına rağmen, 'Takımımı yalnız bırakmayacağım.' dedi ve sahaya çıktı. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim." paylaşımını yaptı.



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