Beşiktaş, Süper Lig ekibinin gelecek vadeden yıldız oyuncusu Yunus Emre Konak'ı transfer etmek için kolları sıvadı. Takımıyla bir görüşme gerçekleştiren Siyah-Beyazlı ekip, kısa süre içerisinde pazarlıklara başlayacak.
Beşiktaş ısrarcı!
Sivasspor'un bu sezon vitrine çıkardığı Yunus Emre Konak için bir süredir Avrupa kulüplerinin devrede olduğu konuşuluyordu. The Guardian'ın her yıl özel olarak hazırladığı gelecek vadeden 60 genç yetenek listesinde de yer bulduktan sonra dikkatleri iyice üzerine toplayan başarılı oyuncunun adı Fransız ekibi Rennes'le anılmıştı.
2006 doğumlu ön libero için Beşiktaş'ın da devreye girdiği bilgisi var. Samet Aybaba, 5 yıl önce Sivas'ta teknik direktörlük yaptığı dönemde ektiği altyapı tohumunun ilk meyvesi olarak yıldızı parlayan Yunus Emre Konak için ısrarcı.
Başkanla görüşüldü
Bu konuda bizzat Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'la görüştüğü ifade edilirken tarafların kısa sürede pazarlıklara da başlayacağı belirtildi. Süper Lig'de bu sezon 17 maçın 17'sinde de şans bulan genç oyuncunun 1 asistlik skor katkısı vardı.
Beşiktaş ısrarcı!
Sivasspor'un bu sezon vitrine çıkardığı Yunus Emre Konak için bir süredir Avrupa kulüplerinin devrede olduğu konuşuluyordu. The Guardian'ın her yıl özel olarak hazırladığı gelecek vadeden 60 genç yetenek listesinde de yer bulduktan sonra dikkatleri iyice üzerine toplayan başarılı oyuncunun adı Fransız ekibi Rennes'le anılmıştı.
2006 doğumlu ön libero için Beşiktaş'ın da devreye girdiği bilgisi var. Samet Aybaba, 5 yıl önce Sivas'ta teknik direktörlük yaptığı dönemde ektiği altyapı tohumunun ilk meyvesi olarak yıldızı parlayan Yunus Emre Konak için ısrarcı.
Başkanla görüşüldü
Bu konuda bizzat Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'la görüştüğü ifade edilirken tarafların kısa sürede pazarlıklara da başlayacağı belirtildi. Süper Lig'de bu sezon 17 maçın 17'sinde de şans bulan genç oyuncunun 1 asistlik skor katkısı vardı.