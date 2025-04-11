Beşiktaş Kulübü, "Baba Hakkı"yı anacak

Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten için anma töreni yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Kulübü, 'Baba Hakkı'yı anacak
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11 Nisan 2025 16:19
 Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten için anma töreni düzenlenecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre "Baba" Hakkı vefatının 36. yılında, 16 Nisan Çarşamba günü Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

Saat 11.00'de yapılacak anma töreni için 45 dakika öncesinde Tüpraş Stadyumu'ndaki kulüp binasından servis kaldırılacak.

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