Beşiktaş Kulübü, 'Baba Hakkı'yı anacak

Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten için anma töreni düzenlenecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre "Baba" Hakkı vefatının 36. yılında, 16 Nisan Çarşamba günü Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.
Saat 11.00'de yapılacak anma töreni için 45 dakika öncesinde Tüpraş Stadyumu'ndaki kulüp binasından servis kaldırılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre "Baba" Hakkı vefatının 36. yılında, 16 Nisan Çarşamba günü Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.
Saat 11.00'de yapılacak anma töreni için 45 dakika öncesinde Tüpraş Stadyumu'ndaki kulüp binasından servis kaldırılacak.