Beşiktaş, Klostermann için bilgi aldı!

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş , stoper transferi için rotasını Almanya'ya çevirdi.

Siyah-beyazlılar, Leipzig forması giyen deneyimli savunmacı Lukas Klostermann için girişimlere başladı. Sky'ın haberine göre Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun çevresiyle temas kurarak transfer şartları hakkında bilgi aldı.

David Jurasek, Rıdvan Yılmaz ve Taylan Bulut'u kadrosuna katmasının ardından savunmadaki derinliği artırmak isteyen yönetim, Klostermann'ı listenin üst sıralarına aldı.

AYRILMAYA SICAK BAKMIYOR

Tecrübeli futbolcunun Leipzig'den ayrılmaya henüz sıcak bakmadığı ancak kulübünün cazip bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 35 resmi maçta görev alan ve 1 gol kaydeden Klostermann'ın kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabilen Alman futbolcu, tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Yönetim, alternatifli bir savunma hattı kurmak adına temaslarını sürdürürken, Klostermann transferinin seyrini Leipzig'in vereceği karar belirleyecek.