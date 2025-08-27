26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
11-12
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Beşiktaş, Klostermann için bilgi aldı!

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Leipzig'in tecrübeli stoperi Lukas Klostermann için devrede. Alman futbolcunun ayrılığa sıcak bakmadığı ancak kulübünün teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor.

calendar 27 Ağustos 2025 09:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, stoper transferi için rotasını Almanya'ya çevirdi.
 
Siyah-beyazlılar, Leipzig forması giyen deneyimli savunmacı Lukas Klostermann için girişimlere başladı. Sky'ın haberine göre Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun çevresiyle temas kurarak transfer şartları hakkında bilgi aldı.
 
David Jurasek, Rıdvan Yılmaz ve Taylan Bulut'u kadrosuna katmasının ardından savunmadaki derinliği artırmak isteyen yönetim, Klostermann'ı listenin üst sıralarına aldı.
 
AYRILMAYA SICAK BAKMIYOR
 
Tecrübeli futbolcunun Leipzig'den ayrılmaya henüz sıcak bakmadığı ancak kulübünün cazip bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği ifade ediliyor.
 
Geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 35 resmi maçta görev alan ve 1 gol kaydeden Klostermann'ın kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabilen Alman futbolcu, tecrübesiyle dikkat çekiyor.
 
Yönetim, alternatifli bir savunma hattı kurmak adına temaslarını sürdürürken, Klostermann transferinin seyrini Leipzig'in vereceği karar belirleyecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
