Beşiktaş, Kelan Martin'i transfer etti

Beşiktaş, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan Kelan Martin'i kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Kelan Martin'i transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2024 21:10
2024-2025 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı basketbolcu Kelan Martin'i kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, Play-Off yarı final serisinde son şampiyon Fenerbahçe'ye seriler sonucu 3-0 yenilmişti.

2023-2024 sezonu başında Pınar Karşıyaka ile sözleşme imzalayan Kelan Martin, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçta 8.9 sayı, 4.2 ribaund ve 1.6 asist; Basketbol Süper Ligi'nde ise 35 maçta 13.4 sayı, 4.5 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery