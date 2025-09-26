Beşiktaş, Kayseri'de ilkleri yaşadı!

Beşiktaş, 4-0'lık Kayserispor galibiyetiyle birlikte bu sezon ilkleri yaşadı.



Beşiktaş bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı. Rafa Silva kariyerinde ilk kez hattrick yaptı. Orkun Kökçü Beşiktaş'taki ilk asistini yaptı. Siyah beyazlılar ayrıca, yine bu sezon ilk kez kalesinde gol görmedi.



BEŞİKTAŞ KALESİNİ GOLE KAPADI



Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçından önce Avrupa ve ligdeki 10 resmi karşılaşmada da kalesinde gol görmüştü. Sergen hoca, takım savunmasını her geçen hafta daha iyi yapacaklarını söylemişti.



