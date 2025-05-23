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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Buket Gülübay'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'ndan pasör hamlesi: Buket Gülübay Siyah-Beyazlılarda!

calendar 22 Mayıs 2025 17:30 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 01:00
Haber: AA
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Buket Gülübay'ı kadrosuna kattı
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında pasör Buket Gülübay ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Buket Gülübay'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

VakıfBank altyapısından yetişen 26 yaşındaki voleybolcu, sarı-siyahlı takımın yanı sıra Kuzeyboru, Vasas Obuda, Sistem9 Yeşilyurt ve Bahçelievler Belediyespor'da oynadı.

Gelecek sezon için yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, dün 23 yaşındaki Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.


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