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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Maria Fasoula'yı kadrosuna kattı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Avustralyalı oyun kurucu Whitcomb'un ardından Milic'i duyuran Beşiktaş, bir transfer daha yaptı.

calendar 02 Haziran 2025 13:04
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Maria Fasoula'yı kadrosuna kattı
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Yunan basketbolcu Maria Fasoula ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki pivot, gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek.

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Yunanistan ekibi Proteas ile başlayan Maria Fasoula, geçen sezon İspanyol ekibi Avenida formasıyla 40 maçta 9,6 sayı, 3,6 ribaunt ve 0,9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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