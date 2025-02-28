Basketbol FIBA Kadınlar Eurocup çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, Villeneuve d'Ascq'a konuk oldu.
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Eurocup çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımıyla 81-81 berabere kaldı.
İlk maçta rakibine 91-72 mağlup olan siyah-beyazlılar, organizasyona veda etti.
Villeneuve d'Ascq ise FIBA Kadınlar Eurocup'ta yarı finale yükseldi.
Salon: Palacium
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Veronika Obertova (Slovakya), Alessandro Perciavalle (İtalya)
Villeneuve d'Ascq: Leite 9, Zellous 19, Heriaud 6, Peters 14, Gueye 17, Foppossi 10, Clark 2, Sissoko 4, Paget
Beşiktaş: Lazic 10, Winterburn 18, Peterson 25, Elif Bayram 10, Krajisnik 15, Özge Özışık 2, Gizem Başaran Turan, Melek Uzunoğlu 1
1. Periyot: 18-30
Devre: 45-51
3. Periyot: 64-73
Beşiktaş Kadın Basketbol Avrupa'ya veda etti
Çeyrek final ilk maçında evinde oynadığı mücadelede rakibine 72-91 mağlup olan Beşiktaş, ikinci maçta 81-81 berabere kalmasına rağmen turnuvaya veda etti.
Son güncelleme 28 Şubat 2025 00:12
Basketbol FIBA Kadınlar Eurocup çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, Villeneuve d'Ascq'a konuk oldu.
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