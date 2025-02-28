Beşiktaş Kadın Basketbol Avrupa'ya veda etti

Çeyrek final ilk maçında evinde oynadığı mücadelede rakibine 72-91 mağlup olan Beşiktaş, ikinci maçta 81-81 berabere kalmasına rağmen turnuvaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Kadın Basketbol Avrupa'ya veda etti
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28 Şubat 2025 00:06
Son güncelleme 28 Şubat 2025 00:12

Basketbol FIBA Kadınlar Eurocup çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, Villeneuve d'Ascq'a konuk oldu.

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Eurocup çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımıyla 81-81 berabere kaldı. 

İlk maçta rakibine 91-72 mağlup olan siyah-beyazlılar, organizasyona veda etti.

Villeneuve d'Ascq ise FIBA Kadınlar Eurocup'ta yarı finale yükseldi.

Salon: Palacium 

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Veronika Obertova (Slovakya), Alessandro Perciavalle (İtalya) 

Villeneuve d'Ascq: Leite 9, Zellous 19, Heriaud 6, Peters 14, Gueye 17, Foppossi 10, Clark 2, Sissoko 4, Paget 

Beşiktaş: Lazic 10, Winterburn 18, Peterson 25, Elif Bayram 10, Krajisnik 15, Özge Özışık 2, Gizem Başaran Turan, Melek Uzunoğlu 1 

1. Periyot: 18-30

Devre: 45-51 

3. Periyot: 64-73

 

 

 


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