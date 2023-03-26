Beşiktaş, Kadıköy'e tam kadro!

Fenerbahçe derbisine eksiksiz gitmeyi planlayan Beşiktaş, Kadıköy'e tam kadro gitmeyi planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Kadıköy'e tam kadro!
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26 Mart 2023 10:21
Fenerbahçe derbisine eksiksiz gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumu iyiye gidiyor.

Fenerbahçe karşısında Ghezzal'a hücum hattında büyük bir sorumluluk vermeyi planlayan teknik direktör Şenol Güneş, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'la beraber oluşturacağı bitirici üçlüyle dev karşılaşmadan zaferle ayrılmayı planlıyor.

Teknik ekip, Milli takımlarında bulunan Aboubakar ve Cenk'in sakatlık yaşamadan Siyah-Beyazlı formaya dönmelerini bekliyor.

Şu anda bazı isimler takımdan ayrı çalışsa da Kartal, derbiye kadar eksiklerini kapatıp, takımda düşünülmeyen isimler hariç Kadıköy'e tam kadro çıkacak. 

 
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