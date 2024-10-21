Beşiktaş'ın yıldızı Lyon ve Galatasaray maçlarında yok!

Beşiktaş'ta sakatlanan Mert Günok, Lyon ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek. İşte yapılan açıklama....

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Beşiktaş'ın yıldızı Lyon ve Galatasaray maçlarında yok!
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21 Ekim 2024 18:17
Son güncelleme 21 Ekim 2024 18:32
Beşiktaş Kulübü, tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un sakatlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır." denildi.

LYON VE G.SARAY MAÇLARINDA OLMAYACAK

Mert Günok'un Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli kalecinin ayrıca, Galatasaray derbisinde de oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

ERSİN DESTANOĞLU DA YOK!

Öte yandan Sercan Dikme'nin haberine göre; sakatlığı süren Ersin Destanoğlu da Lyon maçında oynayamayacak. Lyon maçında siyah beyazlı takımın 19 yaşındaki genç kalecisi Göktuğ Baytekin'in oynaması bekleniyor.

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