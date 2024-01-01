Beşiktaş'ın yeni transferinde Ghezzal yardım edecek

Beşiktaş'ta transfer listesinin başında yer alan Youcef Atal için vatandaşı Rachid Ghezzal yardımcı olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın yeni transferinde Ghezzal yardım edecek
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01 Ocak 2024 09:37
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcuların akıbeti de yeni gelecek hocaya bağlı olurken, Valentin Rosier'in de durumunun buna göre şekillenmesi bekleniyor.

ADAY FRANSA'DAN

Fransız sağ bekin kadro dışı kalmasının ardından Trabzonspor'un da bu isimle ilgilenmeye başlamasıyla sağ beke de takviye arayışına geçen Beşiktaş, Youcef Atal'ı gündemine almıştı. Nice'de kadro dışı kalan 27 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştıran siyah beyazlıların ilk hamleyi yaparak oyuncunun menajeriyle de temaslara başladığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre tarafların bu hafta içinde ilk kez masaya oturmayı planladığı belirtildi. Teklif edilecek maaş ve sözleşme süresi konusunda çalışmalar sürüyor.

GHEZZAL ARABULUCULUK YAPACAK

Beşiktaş yönetimi, Cezayirli futbolcu ile el sıkışabilirse hemen ardından Fransız ekibi ile görüşmelere başlayacak.

Atal görüşmelerinde gerekirse vatandaşı Ghezzal'den de arabulucuk yapması istenecek.

Youcef Atal'ın sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona erecek.

6 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Nice formasıyla kadro dışı bırakılmadan önce 6 resmi maça çıkan Youcef Atal bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

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