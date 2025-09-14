Beşiktaş'ın yeni kahramanı: Cengiz Ünder

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk etti.
Karşılaşmanın ikinci yarısının son bölümlerinde tempo ve heyecan tavan yaptı. Konuk takım üstünlüğü yakalarken siyah-beyazlı takım pes etmedi ve geri dönüşe imza attı. 73. dakikada Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.
Beşiktaş önce sahanın başarılı ismi El Bilal Toure ile eşitliği sağladı. Ardından 90. dakikada Demir Ege'nin şık ortasında Cengiz Ünder arka direkte topu kafayla ağlara gönderdi. Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu tribünlere koşarak 'Kartal' işareti yaptı. Cengiz Ünder taraftarların isteği üzerine 90 dakikanın ardından tribünlere üçlü çektirdi.
"ÇOK ÖZEL BİR DUYGU"
3 puanı getiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu maç sonrasında yaptığı açıklamada "Sergen hoca ne istediğini bana çok net anlattı. Sahada uygulamaya çalıştım. Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı, rahat olmamı söyledi. Sergen hoca bana güveniyor. Günden güne performansım artacaktır. Beşiktaş formasıyla ilk maçımda gol attım. Çok özel bir duygu" dedi.
Karşılaşmanın ikinci yarısının son bölümlerinde tempo ve heyecan tavan yaptı. Konuk takım üstünlüğü yakalarken siyah-beyazlı takım pes etmedi ve geri dönüşe imza attı. 73. dakikada Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.
Beşiktaş önce sahanın başarılı ismi El Bilal Toure ile eşitliği sağladı. Ardından 90. dakikada Demir Ege'nin şık ortasında Cengiz Ünder arka direkte topu kafayla ağlara gönderdi. Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu tribünlere koşarak 'Kartal' işareti yaptı. Cengiz Ünder taraftarların isteği üzerine 90 dakikanın ardından tribünlere üçlü çektirdi.
"ÇOK ÖZEL BİR DUYGU"
3 puanı getiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu maç sonrasında yaptığı açıklamada "Sergen hoca ne istediğini bana çok net anlattı. Sahada uygulamaya çalıştım. Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı, rahat olmamı söyledi. Sergen hoca bana güveniyor. Günden güne performansım artacaktır. Beşiktaş formasıyla ilk maçımda gol attım. Çok özel bir duygu" dedi.