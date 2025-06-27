27 Haziran
Derry City-Drogheda Utd
21:45
27 Haziran
Bohemian FC-Sligo Rovers
21:45
27 Haziran
Cork City-St. Patrick's Athletic
21:45
27 Haziran
Galway United FC-Shelbourne
21:45
27 Haziran
Shamrock -Waterford FC
22:00
27 Haziran
FC Midtjylland-Silkeborg
2-0
27 Haziran
WSG Tirol-Austria Lustenau
2-2
27 Haziran
Westerlo-K. Lierse SK
19:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
27 Haziran
EIF-PK-35
1-057'
27 Haziran
TPS-JaePS
2-142'
27 Haziran
Athlone Town-Bray Wanderers
21:45
27 Haziran
Dundalk-Cobh Ramblers
21:45
27 Haziran
Treaty United-Finn Harps
21:45
27 Haziran
Wexford FC-Kerry FC
21:45
28 Haziran
Criciuma-Avai FC
02:30
27 Haziran
IK Brage-Sandvikens IF
20:00
27 Haziran
Varbergs BoIS FC-Utsiktens BK
20:00
27 Haziran
Daejeon-Jeju SK
1-1

Beşiktaş'ın yeni hedefi Cajuste

Beşiktaş, bonservisi Napoli'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Ipswich'te geçiren Jens Cajuste ile ilgileniyor.

calendar 27 Haziran 2025 19:32 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 19:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın yeni hedefi Cajuste
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Bright Osayi-Samuel ve David Jurasek ile anlaşmasının ardından gözünü yapılacak diğer takviyelere çevirdi.

Beşiktaş'ın orta saha transferi için bonservisi Napoli'de bulunan Jens Cajuste ile ilgilendiği öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Ipswich Town, geçen sezon Napoli'den kiraladığı 25 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor. İsveçli futbolcu ile Türkiye'den de Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi.


Cajuste ile Beşiktaş ve Ipswich Town dışında Udinese ve bazı Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiği öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Jens Cajuste'nin bonservisinin bulunduğu Napoli ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Ipswich Town'da geçen sezonda 33 maça çıkan İsveçli futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.