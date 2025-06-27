Beşiktaş'ın yeni hedefi Cajuste

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Bright Osayi-Samuel ve David Jurasek ile anlaşmasının ardından gözünü yapılacak diğer takviyelere çevirdi.
Beşiktaş'ın orta saha transferi için bonservisi Napoli'de bulunan Jens Cajuste ile ilgilendiği öne sürüldü.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Ipswich Town, geçen sezon Napoli'den kiraladığı 25 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor. İsveçli futbolcu ile Türkiye'den de Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi.
Cajuste ile Beşiktaş ve Ipswich Town dışında Udinese ve bazı Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiği öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Jens Cajuste'nin bonservisinin bulunduğu Napoli ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Ipswich Town'da geçen sezonda 33 maça çıkan İsveçli futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Beşiktaş'ın orta saha transferi için bonservisi Napoli'de bulunan Jens Cajuste ile ilgilendiği öne sürüldü.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Ipswich Town, geçen sezon Napoli'den kiraladığı 25 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor. İsveçli futbolcu ile Türkiye'den de Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi.
Cajuste ile Beşiktaş ve Ipswich Town dışında Udinese ve bazı Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiği öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Jens Cajuste'nin bonservisinin bulunduğu Napoli ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Ipswich Town'da geçen sezonda 33 maça çıkan İsveçli futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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