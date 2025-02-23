Beşiktaş'ın süper Mario'su!

Beşiktaş'ta sezona kötü başlayan Joao Mario, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle birlikte yeniden küllerinden doğdu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın süper Mario'su!
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23 Şubat 2025 13:23

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Joao Mario, yeniden küllerinden doğdu. 

Siyah beyazlılarda hücumlarda oyun başlangıçları Mario üzerinden yapılıyor. 

32 yaşındaki oyuncu, son 3 maçta gösterdiği performansla takımı yöneten kişi rolünü aldı. 

PAS ORTALAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Tecrübeli yıldız, Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında yüzde 90, Eyüpspor karşısında ise yüzde 86'lık pas ortalamasıyla oynadı.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 23 maçta görev alan Joao Mario, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. 


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