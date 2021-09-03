Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu!

Beşiktaş, UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu!
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03 Eylül 2021 12:48
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek oyuncularını açıkladı.

Listeyle birlikte siyah beyazlı ekibin yeni transferi Miralem Pjanic'in 15 numaralı formayı giyeceği de belli oldu.

İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi listesi:

30 Ersin Destanoğlu
34 Mert Günok
2 Valentin Rosier
3 Rıdvan Yılmaz
4 Francisco Montero
5 Josef de Souza
7 Kevin Nkoudou
8 Salih Uçan
9 Michy Batshuayi
10 Oğuzhan Özyakup
11 Gökhan Töre
12 Can Bozdoğan
13 Atiba Hutchinson
14 Mehmet Topal
15 Miralem Pjanic
17 Cyle Larin
18 Rachid Ghezzal
20 Necip Uysal
21 Fabrice Nsakala
23 Welinton Souza
24 Domagoj Vida
28 Kenan Karaman
46 Serdar Saatçı
77 Umut Meraş
90 Alex Teixeira




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