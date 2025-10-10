Beşiktaş'ın kiralıkları sıfır çekti!

Beşiktaş yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir temizlik operasyonu yapmıştı.



Siyah-beyazlı yönetim performanslarıyla beklentilerin altında kalan Semih Kılıçsoy, Elan Ricardo, Can Keleş, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Ernest Muçi, Al Musrati ve Joao Mario'yu kiralık olarak göndermişti.



Söz konusu oyuncular sezona kötü başladı. Serie A ekibi Cagliari'ye 1 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık giden Semih Kılıçsoy, 6 resmi maç sonunda gol ve asist katkısı yapamadı.

Aynı şekildesüre almasına rağmen takımları adına skora katkı sunamadı. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığı döneminde 2023 Temmuz'da Lens'ten transfer edilen, ancak hiçbir verim alınamayanSiyah-beyazlıların Yunan temsilcisi AEK'ya kiraladığı, kiralık futbolcular arasında takımına katkı yapan tek oyuncu oldu. Başkent ekibinde 5 karşılaşmada toplam 243 dakika forma şansı bulan Portekizli futbolcu 1 asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.