Beşiktaş'ın ilgilendiği Kabadayı, Türkiye'ye sıcak!

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gözünü kiralık olarak Schalke forması giyen Yusuf Kabadayı'ya çevirdi. Bayern Münih ile 1 yıllık kontratı kalan Kabadayı'nın, Türkiye seçeneğine olumlu yaklaşabileceği kaydedildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın ilgilendiği Kabadayı, Türkiye'ye sıcak!
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02 Mayıs 2024 08:57
Son güncelleme 02 Mayıs 2024 09:08
Beşiktaş, geçtiğimiz yaz kadrosuna katmak istediği Yusuf Kabadayı'yı yeniden yakın takibine aldı.

Sezon başında Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'e kiralanan 20 yaşındaki oyuncunun, bonservisine sahip Bayern Münih'e geri dönme ihtimali yüksek görülüyor.

KABADAYI, TÜRKİYE'YE SICAK

Bavyera ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan Kabadayı'nın, bu kez Türkiye seçeneğine olumlu yaklaşabileceği kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 23 maçta sahada kalırken 5 gole imza attı. Asıl yeri santrfor olan gurbetçi yetenek, bu sezon daha çok sol kanatta forma giydi. 

 
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