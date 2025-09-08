Beşiktaş'ın eli kolu bağlandı: Erteleme krizi

Avrupa kupası eleme maçları nedeniyle ertelenen Kayserispor mücadelesi, Beşiktaş için ciddi bir probleme dönüştü.
Normal şartlarda 10 Ağustos'ta oynanması gereken ancak TFF'nin kararıyla 25 Eylül'e kaydırılan maçta siyah-beyazlılar kadro kurmakta zorlanacak.
Mevzuata göre Beşiktaş, yalnızca 10 Ağustos'ta tescili yapılmış ve o tarihte A takım listesinde bulunan futbolcuları oynatabilecek. Bu kural, Kartal'ın elini fazlasıyla daraltıyor.
Örneğin o dönemde lisansı bulunan Ernest Muçi, Al Musrati, Amir Hadziahmedovic ve Oxlade Chamberlain artık takımda yok. Dün ayrılan Tayyip Talha Sanuç da bu listeye eklendi.
Buna karşılık, o tarihten sonra takıma katılan Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure gibi yeni isimler de söz konusu maçta forma giyemeyecek.
YENİ TRANSFERLERDEN YARARLANAMAYACAK
Sonuç olarak Beşiktaş, özellikle orta saha ve forvette büyük eksiklerle mücadele etmek zorunda kalacak ve yeni transferlerinden yararlanma şansını tamamen kaybedecek.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, kurallar gereği uygun olan dar kadroyla sahaya çıkmak durumunda kalacak.
Normal şartlarda 10 Ağustos'ta oynanması gereken ancak TFF'nin kararıyla 25 Eylül'e kaydırılan maçta siyah-beyazlılar kadro kurmakta zorlanacak.
Mevzuata göre Beşiktaş, yalnızca 10 Ağustos'ta tescili yapılmış ve o tarihte A takım listesinde bulunan futbolcuları oynatabilecek. Bu kural, Kartal'ın elini fazlasıyla daraltıyor.
Örneğin o dönemde lisansı bulunan Ernest Muçi, Al Musrati, Amir Hadziahmedovic ve Oxlade Chamberlain artık takımda yok. Dün ayrılan Tayyip Talha Sanuç da bu listeye eklendi.
Buna karşılık, o tarihten sonra takıma katılan Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure gibi yeni isimler de söz konusu maçta forma giyemeyecek.
YENİ TRANSFERLERDEN YARARLANAMAYACAK
Sonuç olarak Beşiktaş, özellikle orta saha ve forvette büyük eksiklerle mücadele etmek zorunda kalacak ve yeni transferlerinden yararlanma şansını tamamen kaybedecek.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, kurallar gereği uygun olan dar kadroyla sahaya çıkmak durumunda kalacak.