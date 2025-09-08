07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
2-3
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
5-0
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
0-1
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
3-1
07 Eylül
Türkiye-İspanya
0-6
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
3-1
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
6-0
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
0-2
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-0
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-3
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
2-3
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
0-1
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
1-4
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
2-0
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
1-2
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
0-2
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
2-1
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
5-1
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
0-1

Beşiktaş'ın eli kolu bağlandı: Erteleme krizi

Beşiktaş'ın Avrupa mesaisi nedeniyle ertelenen Kayserispor maçı, bu kez Siyah-beyazlıların başını ağrıtıyor. 25 Eylül'de oynanacak karşılaşmada Kartal, ne yeni transferlerinden faydalanabilecek ne de ayrılan oyuncularının boşluğunu doldurabilecek.

Beşiktaş'ın eli kolu bağlandı: Erteleme krizi
Avrupa kupası eleme maçları nedeniyle ertelenen Kayserispor mücadelesi, Beşiktaş için ciddi bir probleme dönüştü.

Normal şartlarda 10 Ağustos'ta oynanması gereken ancak TFF'nin kararıyla 25 Eylül'e kaydırılan maçta siyah-beyazlılar kadro kurmakta zorlanacak.

Mevzuata göre Beşiktaş, yalnızca 10 Ağustos'ta tescili yapılmış ve o tarihte A takım listesinde bulunan futbolcuları oynatabilecek. Bu kural, Kartal'ın elini fazlasıyla daraltıyor.


Örneğin o dönemde lisansı bulunan Ernest Muçi, Al Musrati, Amir Hadziahmedovic ve Oxlade Chamberlain artık takımda yok. Dün ayrılan Tayyip Talha Sanuç da bu listeye eklendi.

Buna karşılık, o tarihten sonra takıma katılan Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure gibi yeni isimler de söz konusu maçta forma giyemeyecek.

YENİ TRANSFERLERDEN YARARLANAMAYACAK

Sonuç olarak Beşiktaş, özellikle orta saha ve forvette büyük eksiklerle mücadele etmek zorunda kalacak ve yeni transferlerinden yararlanma şansını tamamen kaybedecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, kurallar gereği uygun olan dar kadroyla sahaya çıkmak durumunda kalacak. 

 
SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
