Beşiktaş'ın alışkanlığı yüzleri güldürdü

Geçen sezon yakalanan 14 maçlık seriyle üst sıralara tırmanmayı başaran siyah-beyazlılar bu sezon da başarılı sonuçlarına devam etti. Sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında Mezokovesd'u 4-0, Strasbourg'u da 2-1 yenen Beşiktaş Augsburg ile de 1-1 berabere kalmıştı.
Ardından UEFA Konferans Ligi ikinci turunda KF Tirana ile eşleşen Kartal bu müsabakaları 3-1 ve 2-0'lık skorlarla galip tamamlamıştı.
Avrupa'da ilk hedefi gruplara kalmak olan Beşiktaş, önceki gece ise Neftçi Bakü'yü 3-1 ile geçti.
Şanssız sakatlıklarla ilk 11'in iki önemli ismi Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'ı kullanamayan siyah-beyazlılar buna rağmen 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak daha ilk haftalardan kazanma alışkanlığı edindi.
Ardından UEFA Konferans Ligi ikinci turunda KF Tirana ile eşleşen Kartal bu müsabakaları 3-1 ve 2-0'lık skorlarla galip tamamlamıştı.
Avrupa'da ilk hedefi gruplara kalmak olan Beşiktaş, önceki gece ise Neftçi Bakü'yü 3-1 ile geçti.
Şanssız sakatlıklarla ilk 11'in iki önemli ismi Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'ı kullanamayan siyah-beyazlılar buna rağmen 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak daha ilk haftalardan kazanma alışkanlığı edindi.