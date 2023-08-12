Beşiktaş'ın alışkanlığı yüzleri güldürdü

Beşiktaş'ın altı maçta da mağlup olmaması ve yakaladığı seriden dolayı teknik heyet ve yönetimde yüzler gülüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın alışkanlığı yüzleri güldürdü
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12 Ağustos 2023 11:07
Geçen sezon yakalanan 14 maçlık seriyle üst sıralara tırmanmayı başaran siyah-beyazlılar bu sezon da başarılı sonuçlarına devam etti. Sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında Mezokovesd'u 4-0, Strasbourg'u da 2-1 yenen Beşiktaş Augsburg ile de 1-1 berabere kalmıştı.

Ardından UEFA Konferans Ligi ikinci turunda KF Tirana ile eşleşen Kartal bu müsabakaları 3-1 ve 2-0'lık skorlarla galip tamamlamıştı.

Avrupa'da ilk hedefi gruplara kalmak olan Beşiktaş, önceki gece ise Neftçi Bakü'yü 3-1 ile geçti.

Şanssız sakatlıklarla ilk 11'in iki önemli ismi Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'ı kullanamayan siyah-beyazlılar buna rağmen 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak daha ilk haftalardan kazanma alışkanlığı edindi. 

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