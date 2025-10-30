30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Beşiktaş ilk yarılarda atıyor, Fenerbahçe ilk devrelerde geçit vermiyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe 1 Kasım pazar günü Süper Lig'de karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ilk yarılarda atıyor, Fenerbahçe ilk devrelerde geçit vermiyor
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin gol istatistikleri dikkati çekiyor.

Ligde geride kalan 10 haftada Beşiktaş, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplarken Fenerbahçe ise 6 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayarak 22 puanı hanesine yazdırdı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri 16 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 12 gol gördü. Domenico Tedesco'nun ekibi ise 10 maçta 18 gol kaydederken rakiplerine 6 kez gol şansı verdi.

- Fenerbahçe savunması geçit vermiyor

Ligde oynadığı 10 maçta kalesinde 6 gol gören Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın (5) ardından Göztepe'yle birlikte ligin en az gol yiyen ekibi.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon 5 müsabakada kalesini gole kapatırken maçların ilk yarılarında rakiplerine yalnızca 2 kez gol şansı verdi.

İç sahada Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken taraftarının önünde karşılaştığı Alanyaspor mücadelesinde de ilk yarıyı 1-0 geride kapatmıştı.

Tedesco'nun ekibi, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda ise ilk devrelerde rakiplerine gol şansı vermedi.

Rakip sahada çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 berabeklik yaşayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 8 gol bulurken 2 gol yedi.

- Beşiktaş evindeki 4 maçta da gol yedi

Bu sezon sahasında çıktığı 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, taraftarı önündeki müsabakaların hepsinde rakiplerine gol şansı verdi.

İlk iç saha maçında Eyüpspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen siyah-beyazlılar, evindeki bir sonraki karşılaşmada yine uzatma dakikalarında kaydettiği golle RAMS Başakşehir'i 2-1'le geçti.

Başakşehir karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3 puanla ayrılan siyah-beyazlı takım, bu sezon ilk golü yediği maçlarda tek galibiyetini aldı.

Evinde Kocaelispor'u ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadelede 3-1'le geçen Sergen Yalçın'ın ekibi, son iç saha maçında Gençlerbirliği karşısında öne geçmesine karşın 2-1 kaybetti.

Sahasındaki 4 maçta 8 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki 10 maçın ise 8'inde rakiplerine geçit verirken, yalnızca erteleme müsabakaları olan Kayserispor ve Konyaspor mücadelelerinde gol yemedi.

- Fenerbahçe, ilk golü attığı 7 maçın 6'sını kazandı

Bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 6 galibiyet elde eden Fenerbahçe, kazandığı karşılaşmalarda ilk golü bulan taraf oldu.

Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarından 3'er puanla ayrılan sarı-lacivertli takım, 6 rakibi karşısında da ilk golü atan taraf oldu.

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında ise ilk devreyi 1-0 önde tamamlamasına karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ligin 5. haftasında evinde Alanyaspor'la karşılaşan sarı-lacivertli takım, ilk devreyi 1-0 geride kapatmasına karşın ikinci yarıda 2-1 öne geçmişti. Fenerbahçe, öne geçmesine karşın uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon 4 lig maçından beraberlikle ayrılarak puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, 2 mücadelede rakipleriyle 0-0 berabere kalırken, diğer 2 beraberlikte ise öne geçmesine karşın puan kaybetti.

- Beşiktaş, ilk golü attığı 7 maçın 3'ünde puan kaybetti

Ligde 5 galibiyeti bulunan Beşiktaş, bu maçların dördünde ilk golü bulup galibiyete uzanırken, RAMS Başakşehir karşısında geriye düşmesine karşın 3 puana uzanmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, ligde çıktığı 10 maçın 7'sinde öne geçen taraf olurken bu karşılaşmaların üçünde puan kaybı yaşadı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Sergen Yalçın'ın ekibi, ilk devreyi 1-0 önde tamamlamasına karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Derbinin ardından sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden siyah-beyazlılar, ilk yarısı 0-0 biten mücadelede ikinci devrede öne geçmesine rağmen maçı 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, son lig maçında ise Kasımpaşa deplasmanında ilk golü bulan taraf oldu. Siyah-beyazlılar, kazanılan penaltıdan yararlanamazken bu pozisyonun dönüşünde ise kalesinde golü görerek rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
