Beşiktaş için Rui iddiası!

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Beşiktaş için sol bek iddiası gündeme geldi.
Portekiz'den Sport TV'nin haberine göre, Napoli forması giyen 33 yaşındaki sol bek Mario Rui'nin Beşiktaş'a imza atabileceği öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Mario Rui'nin Napoli ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Portekizli futbolcu, Napoli forması altında çıktığı 227 maçta 3 gol attı ve 26 asist yaptı.
Portekiz'den Sport TV'nin haberine göre, Napoli forması giyen 33 yaşındaki sol bek Mario Rui'nin Beşiktaş'a imza atabileceği öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Mario Rui'nin Napoli ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Portekizli futbolcu, Napoli forması altında çıktığı 227 maçta 3 gol attı ve 26 asist yaptı.