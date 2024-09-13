Beşiktaş için Rui iddiası!

Napoli forması giyen 33 yaşındaki sol bek Mario Rui'nin Beşiktaş'a transfer olabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş için Rui iddiası!
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13 Eylül 2024 19:41
Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Beşiktaş için sol bek iddiası gündeme geldi.

Portekiz'den Sport TV'nin haberine göre, Napoli forması giyen 33 yaşındaki sol bek Mario Rui'nin Beşiktaş'a imza atabileceği öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Mario Rui'nin Napoli ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Portekizli futbolcu, Napoli forması altında çıktığı 227 maçta 3 gol attı ve 26 asist yaptı.

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