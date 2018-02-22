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Spor yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, gördüğü kırmızı karttan dolayı büyük tepki toplayan Beşiktaşlı Domagoj Vida ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.Demirkol, Spor Servisi programında Vida'nın Beşiktaş'a transferinde yönetimin hesap kitap hatası yapmasının takım içinde huzursuzluğa neden olduğunu ve dengeleri bozduğunu iddia etti.Beşiktaş'la ilgili iddiada bulunan Demirkol, "Vida kırmızı kartı gördükten sonra çıkarken Qaresma'nın Vida'ya bakışını gördün mü?" diyerek, "Bunu Beşiktaşlı muhabir arkadaşlar söylüyor ama yazamıyorlar. Çünkü sosyal medya lincinden çekiniyorlar. Yönetim Vida'yı getirdi ve yıllık 3,5 milyon euroya anlaştı. Bir de üstüne 1,5 milyon euro imza parası. Peki bu takımı buralara getiren şampiyonlukta başarıda ciddi pay sahibi olan Quaresma yıllık ne kadar alıyor? 2 milyon euro. Peki aynı şekilde bu başarıları da yine ciddi payı olan Tosic ne alıyor; yıllık 1,5 milyon euro. Takımda bu konuda ciddi rahatsızlık var. Hesap kitap yanlışı var. 'Biz bu takımı bu duruma getirdik' diyorlardır." dedi.