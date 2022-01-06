Beşiktaş, Hapoel Holon'u deplasmanda devirdi!

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-in turunda Beşiktaş Icrypex, Hapoel Holon'u İsrail'de 73-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Hapoel Holon'u deplasmanda devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2022 00:07
FIBA Şampiyonlar Ligi Play-in turunda Beşiktaş Icrypex, Hapoel Holon ile karşı karşıya geldi.

Organizasyonda H Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, G Grubu'nu ikinci bitiren Hapoel U-Net Holon ile karşılaştı.

Holon kentindeki Holon Toto Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-17 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına da 35-28 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte toparlanan Beşiktaş Icrypex, farkı kapattı ve final periyoduna 52-52 eşitlikle gidildi. Karşılaşmanın dördüncü periyodu büyük bir heyecana sahne oldu. Siyah-beyazlı takım, bitime 10 saniye kala Isaiah Whitehead'in kaydettiği kritik basketle karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı.

Whitehead, müsabakada kaydettiği 21 sayıyla alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Play-in turunun ikinci maçı, 12 Ocak Çarşamba günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım, son 16 turuna yükselecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.