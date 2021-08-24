Beşiktaş, Halil Dervişoğlu için bir kez daha masada

Transfer çalışmalarını yerli futbolcular üzerine kuran Beşiktaş, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Mert Müldür ve Koray Günter'in ardından bir resmi hamle daha yaptı; Halil Dervişoğlu...



Transfer sezonunun başından bu yana Halil Dervişoğlu için nabız yoklayan Beşiktaş, Brentford ile bir kez daha resmi temaslara başladı.



Halil Dervişoğlu'nu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen ancak bu teklifi Brentford tarafından reddedilen Beşiktaş, A Milli futbolcu için 3 milyon euroluk bonservis bedeli önerdi.



Halil için yaptığı 3 milyon euroluk teklif de reddedilen Beşiktaş, Brentford'un 6 milyon euroluk bonservis bedeli talebi ile karşılaştı.



Transfer döneminin son gününe kadar Halil Dervişoğlu için şartlarını zorlayacak olan Beşiktaş, Brentford'un talep ettiği bonservis bedelinde indirime gitmesini bekleyecek.



