Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.



Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 12 ve 43. dakikalarda Jackson Muleka ile 29. dakikada Wout Weghorst kaydetti. Weghorst golünün yanı sıra Muleka'nın attığı ilk golde asisti yapan isim oldu. Sivasspor'un tek golü 86. dakikada Dia Saba'dan geldi.



Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 10'a yükseltti ve averajla liderliğe yükseldi. Sivasspor ise 2 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.



VALERIEN ISMAEL'DEN TEK DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, son oynadıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.



Fransız teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Berkay Vardar'ın yerine yeni transfer Dele Alli'yi ilk 11'de görevlendirdi.



Ismael, Sivasspor karşısında Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Muleka, Dele Alli, N'Koudou ve Weghorst ilk 11'ini sahaya sürdü.



Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Montero, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar, Welinton, Kenan Karaman, Oğuzhan Akgün ve Umut Meraş yer aldı.



DELE ALLI FORMAYI GİYDİ



Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.



İngiltere temsilcisi Everton'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.



Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakadan önce Dele Alli'ye yoğun sevgi gösterisinde bulundu.



Demir Grup Sivasspor'dan transfer edilen Kerem Atakan Kesgin ise yedekler arasında yer aldı.



Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, kadroya dahil edilmedi.



BEŞİKTAŞ HIZLI BAŞLADI



Beşiktaş, ev sahibi olmanın da avantajıyla maça baskılı başladı ve henüz 9. dakikada öne geçti. Bu dakikada Weghorst'un şık pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka topu filelere gönderdi.



2. GOL WEGHORST'TAN



Beşiktaş'ta geçen hafta ilk golünü atan Wout Weghorst, bu haftayı da boş geçmedi. Hollandalı golcü karşılaşmanın 29. dakikasında sağ kanattan Valentin Rosier'in ortasında yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.



DEVRE BİTMEDEN 3-0 OLDU



Beşiktaş, ilk yarının son düdüğünden önce bir gol daha buldu. Siyah-beyazlılarda ilk golü atan Muleka bir kez daha sahneye çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, Masuaku'nun ortasınd kafa vuruşu yapmak isterken omzu ile topu filelere gönderdi.



RIZA ÇALIMBAY'DAN 3 DEĞİŞİKLİK



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilk yarıdaki 3-0'lık skorun ardından devre arasında 3 değişiklik birden yaptı. Kırmızı-beyazlı ekipte Hakan Arslan, Robin Yalçın ve Appindangoye oyuna girdi. Charisis, Abdul Keita ve Caner Osmanpaşa kenara geldi.



SİVASSPOR TEHLİKESİ



Sivasspor, 53. dakikada etkili oldu. Bu dakikada ceza sahasında topu alan Gradel'in vuruşu yandan dışarıya gitti.



TEMPO DÜŞTÜ



Karşılaşmanın ikinci yarısında 3-0'lık skorun da etkisiyle tempo oldukça düştü. İkinci yarının ortalarından itibaren iki takım da rakip kalede net olabilecek pozisyonlar geliştiremedi.



KEREM ATAKAN SAHAYA ÇIKTI



Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı formayı ilk kez eski takımı Sivasspor'a karşı giydi. Genç futbolcu, karşılaşmanın 78. dakikasında Cenk Tosun ile birlikte oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta bu dakikada kenara gelen isimler Dele Alli ve Wout Weghorst oldu.



SABA, ERSİN'İ CEZA SAHASI DIŞINDAN AVLAD I



Sivasspor, karşılaşmanın 86. dakikasında durumu 3-1'e getirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Dia Saba, sert bir vuruş yaparak kaleci Ersin'i avladı.



Maçta başka gol çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada soldan Masuaku'nun ortasında ön direkte Muleka'nın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.



12. dakikada Beşiktaş golü buldu. Soldan N'Koudou'nun ceza sahasına pasında Weghorst, şık bir topuk pasıyla Muleka'yı gördü. Muleka'nın gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0



29. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Rosier'in penaltı noktası civarına etkili ortasında iyi yükselen Weghorst'un kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0



41. dakikada Salih Uçan'ın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, yerden seken topu kaleci Ali Şaşal Vural son anda kornere çeldi.



43. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a getirdi. Sol taraftan Masuaku'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Muleka'nın omzuyla vuruşunda, top ağlara gitti.



45+1. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, soldan topla hareketlenen N'Koudou, Weghorst ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla karşı karşıya durumda şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.



İlk yarı, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada Rosier'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağa iki hamlede hakim oldu.



53. dakikada sağdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un yerden pasında sol çaprazda topun gelişine Gradel'in arka direğe yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



67. dakikada Kenan Karaman'ın kafayla pasına hareketlenen Rosier, orta sahadan aldığı topu rakip ceza sahasına kadar taşıdı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rosier'nin kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı önledi.



81. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışından şutunda, savunmada Appindangoye'den seken top üst direğe çarparak kornere çıktı.



86. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü geldi. Ceza sahası dışında Gradel'in pasında topu kontrol eden Sabi'a'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1



88. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yatabare'nin sıfırdan penaltı noktası sağ çaprazına çıkardığı topun gelişine N'Jie'nin şutunda, meşin yuvarlak yan direk dibinden dışarı çıktı.



Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku (Dk. 62 Umut Meraş), Gedson Fernandes, Salih Uçan (Dk. 54 Berkay Vardar), Muleka (Dk. 62 Kenan Karaman), Dele Alli (Dk. 78 Kerem Atakan Kesgin), N'Koudou, Weghorst (Dk. 78 Cenk Tosun)



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ulvestad (Dk. 74 Sabi'a), Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Appindangoye), Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 46 Hakan Arslan), Keita (Dk. 46 Robin Yalçın), Erdoğan Yeşilyurt, Leke James (Dk. 61 N'Jie), Gradel, Yatabare



Goller: Dk. 12 ve 42 Muleka, Dk. 29 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 86 Sabi'a (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 39 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 83 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)





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